В ближайшие три дня на территории Украины ожидается снег с дождем, морозные ночи и гололедица.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра ночью, 5 декабря, в юго-восточной части страны будет мокрый снег. В западных областях также ожидается небольшой мокрый снег с дождем, а на дорогах местами гололедица. При этом на остальной территории Украины без осадков.

Температура ночью -2...-7 градусов мороза, днем от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла.

На крайнем юге страны ночью прогнозируют около 0 градусов, днем +3...+8 градусов тепла.

В то же время 6-7 декабря ожидается ухудшение погодных условий.

"Временами дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; на юге и в центральных областях дождь, местами туман. Температура в западной части ночью и днем около 0 градусов, в Карпатах -2...-8 градусов мороза. В северных областях постепенное повышение температуры ночью и днем до +1...+5 градусов тепла, на остальной территории ночью +3...+8 градусов тепла, днем до +6...+12 градусов, на юге местами до +16 градусов", — сообщили в Укргидрометцентре.

Напомним, вчера на западные области Украины обрушились метели и гололедица.

Также мы писали о том, что 23 ноября в Киеве пошел снег. Он начал падать при плюсовой температуре воздуха и снежинки практически сразу таяли. Однако, к вечеру синоптики прогнозируют в столице настоящий снегопад. Под конец рабочего дня по городу уже поползли тянучки на дорогах. "Страна" собрала фото со снегом из разных уголков Киева.