Синоптик Наталья Диденко предупредила о новом атмосферном фронте, который принесет в Украину мокрый снег с дождем.

Об этом синоптик сообщает в Facebook в четверг, 2 декабря.

По словам Диденко, в пятницу, 3 декабря в Украину придет атмосферный фронт.



Мокрый снег с дождем ожидается 3 декабря в западных, в северных, местами в центральных областях и в Харьковской области.

Синоптик рассказала, что территории, не вошедшие в этот перечень, смогут избежать существенных осадков.

Ветер будет юго-западным, в западных областях – северо-западным, порывистым, на Юге и Востоке – до штормового.

"Поэтому держитесь подальше от предметов и сооружений, которые могут упасть или с которых может что-то взлететь", - предупреждает украинцев синоптик.

По словам Диденко, температура воздуха 3 декабря будет скакать, "как котенок за мячиком":

на Западе похолодает до +1+4 градусов;

в Житомирской и Киевской областях ожидается +2...+5 градусов, а в Черниговской и Сумской областях еще останутся +4...+7 градусов;

в центральной части самая холодная - Винницкая область, столбики термометров здесь покажут +4 градуса, остальной Центр еще побудет в теплом воздухе, здесь ожидается +7...+12 градусов;

в восточных областях завтра потеплеет до +8...+13 градусов;

в южной части ожидается весенняя погода. Здесь столбики термометров поднимутся до +10...+15 градусов.

Синоптик прогнозирует юго-западный ветер, на Западе – северо-западный, 5-12 метров в секунду, порывистый, на Юге и Востоке возможны штормовые порывы 15-20 метров в секунду.

В Киеве в пятницу, 3 декабря, ожидается холодная промозглая погода, днем +3... +4 градуса.

Атмосферный фронт вызовет осадки, мокрый снег и дождь, преимущественно небольшие. На выходных практически везде в Украине ожидается снижение температуры воздуха.

"Не перемерзайте, дышите свежим воздухом, поменьше пользуйтесь общественным транспортом , побольше ходите пешком, меняйте регулярно маски", - советует Наталья Диденко.

Синоптик рассказала об атмосферном фронте и осадках. Источник: Facebook/Наталья Диденко

Ранее "Страна" сообщала, что в пятницу, 3 декабря, территория Украины окажется в котле северного циклона, поэтому синоптики прогнозируют осадки из-за прохождения атмосферного фронта. Об этом информирует Укргидрометцентр.

Также мы писали, что, по данным синоптиков, в нынешнем декабре в Украине ожидаются сильные снегопады и морозы до -23 градусов.