В пятницу, 3 декабря, в некоторых районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской области пройдут метели, также ожидается гололедица. В Карпатах же сегодня выпадет сильный снег. Кроме того, существует снеголавинная опасность.

О погоде на сегодня сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

"3 декабря ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица (І уровень опасности,). В Карпатах сильный снег (II уровень опасности)", - предупредили синоптики.

Вместе с тем, непогода в Карпатах может местами затруднить движение транспорта на дорогах.

По данным отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра, в горах сегодня возможны лавины. В частности, умеренная снеголавинная опасность удержится в пятницу на высокогорье Ивано-Франковской области.

Низкая снеголавинная опасность ожидается сегодня на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Напомним, накануне синоптик предупредила о новом атмосферном фронте, который принесет в Украину мокрый снег с дождем в западные, в северные, местами в центральные области.

Также мы писали, что утром в пятницу из-за снега без электричества остались почти сто населенных пунктов Украины.