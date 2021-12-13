Бригады облэнерго восстанавливают подачу электричества. Фото: Pixabay

Утром в понедельник, 13 декабря, больше 180 неселенных пунктов в Украине остались без электричества из-за непогоды

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Спасатели сообщили, что дождь и мокрый снег привели к срабатыванию систем автоматической защиты ЛЭП. Обесточенными утром 13 декабря остались 187 населенных пунктов в 5 областях:

  • Львовская - 102,
  • Ивано-Франковска - 61,
  • Закарпатская - 10,
  • Черновицкая - 10,
  • Житомирская - 4.

К восстановлению, по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациями, электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, "Страна" писала о том, что в понедельник, 13 декабря, на всей территории Украины, кроме восточных областей, ожидаются осадки. В западных регионах синоптики прогнозируют сильные снегопады. Погода без осадков ожидается в восточных и некоторых южных регионах. 

Также мы сообщали, что украинские спасатели предупредили о снеголавинной опасности в городах во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях в воскресенье и понедельник, 12-13 декабря. В связи с этим спасатели заявили, что вынуждены были объявить третий уровень опасности.

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