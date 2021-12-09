По состоянию на утро четверга, 9 декабря, в Украине, где сильно ухудшилась погода, в почти в 150 населенных пунктах нет электричества из-за дождя и мокрого снега. Больше всего пострадала Киевская область.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате непогоды, а именно дождя и мокрого снега, сработали системы автоматической защиты ЛЭП, которые и оставили ряд населенных пунктов без света.

Сейчас обесточены 148 населенных пунктов в пяти областях:

В Киевской - 64,

В Черниговской - 47,

В Житомирской- 15,

В Винницкой - 18,

В Донецкой - 4.

Над восстановлением электроснабжения работаю бригады облэнерго.

Напомним, днем ранее в Киеве из-за непогоды произошел сбой в работе троллейбусов и трамваев. В столице ввели оперативное положение.

Также мы писали, что 9 декабря в Украине из-за влияния циклона ожидаются дожди и мокрый снег. В северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях еще будет сохраняться гололед. Температура воздуха будет варьироваться сегодня от -12 до +7. В Киеве и области будет без существенных осадков.

Кроме того, мы публиковали прогноз погоды в Украине на декабрь, жителей страны ждут морозы до -23 и обильные снегопады.