Четверг в Украине будет облачным, хотя осадков не ожидается, но "совокупность межсезонных метеоявлений, таких как гололедица, налипание мокрого снега, плотная облачность организует общий синоптический дискомфорт". Об этом в соцсети сообщила синоптик Наталка Диденко.

Также она предупреждает украинцев об опасности гололедицы и налипания мокрого снега на дорогах, тротуарах, на ветках деревьев, проволоках. Поэтому синоптик советует соблюдать осторожность, выбирать подходящую обувь и одежду, а также посоветовать пожилым людям пересидеть скользкую непогоду дома.

"Температура воздуха завтра в Украине ожидается разной. От западных ночных –5-9 градусов до восточных дневных +4+9 градусов. В Киеве 9 декабря ожидаются местами небольшие осадки, дождь или мокрый снег. В зависимости от температуры воздуха, которая будет недалеко отбегать от нуля. На дорогах скользко, вероятный гололед, гололедица, налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.

По данным синоптика, в течение предстоящего уик-энда в Украине потеплеет на несколько градусов, но будет усиливаться ветер, а с понедельника снова похолодает.

"Погода нынешняя пока не сулит солнца и голубого неба, но начало календарной зимы зачастую позволяет себе такие пакости. Главное, что мы знаем, на что рассчитывать)", - успокаивает Наталья Диденко.

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