В Киеве в районе Александровской слободки из-за ухудшающейся погоды стоит ряд припаркованных троллейбусов.

Соответствующее видео "Стране" прислали подписчики.

О том, что задерживается ряд троллейбусов из-за налипания льда на провода сообщал "Киевпастранс" еще днем, но, судя по сообщениям, ситуация не решена и по состоянию на 16:25.

Из-за сложных погодных условий на маршрутах электротранспорта сегодня в Киеве введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Позже в "Киевпасстрансе" заявили о задержке движения трамваев №№14, 18 по ул. Глубочицкая,44 по причине ДТП.

Также они добавили, что задерживается движение троллейбусов №41, так как на ул. Святошинской - ул. Котельникова упало дерево.

Вместе с тем, задерживается и движение троллейбусов №11,12,16,19 по техническим причинам.

Также вечером в среду и правоохранители обратилась к водителям и пешеходам. Пресс-служба патрульной полиции Киева призвала быть внимательны за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, правоохранители сообщили, что, по данным Укргидрометцентра, до конца суток и 9 декабря на дорогах Киева ожидается гололедица.

Вместе с тем, по состоянию на 16:00, в Киеве зарегистрировано 112 сообщений о ДТП.

Напомним, сегодня почти по всей территории Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. При этом температура воздуха в разных городах будет значительно отличаться. В столице на протяжении суток ожидаются осадки.

Также мы писали, что сегодня спасатели предупредили украинцев об опасности и перебоях в работе транспорта.