На Закарпатье вторые сутки продолжаются поиски туриста, который в субботу вечером потерялся в горах во время катания на снегоходах. В возобновленных в понедельник в 05:00 поисках участвуют три десятка спасателей, семь единиц техники и пять волонтеров.

Об этом сообщает ГСЧС.

Трое мужчин 4 декабря организовал катание на снегоходах. В определенный момент они потеряли ориентир и заблудились.

"На следующий день двое мужчин вышли на связь и сообщили, что они находятся на одной из турбаз в с. Лумшоры. Поиски третьего друга продолжались до часу ночи. Спасателям удалось обнаружить его снегоход, однако сам турист не обнаружен", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе горной долины Руна.

"В связи с тем, что долина Руна расположена так, что спуститься с нее можно и на территории Ужгородского (бывший Перечинский), и Мукачевского (бывший Воловецкий) районов, спасатели ищут в обоих направлениях", - сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

Также в ГСЧС заявили, что поиски пропавшего осложняются морозом, метелью и плохой видимостью.

Ранее "Страна" писала о том, что ранее Карпаты завалило снегом, спасатели объявили об угрозе схождения лавин.

Также мы сообщали, что в начале ноября спасатели нашли заблудившегося в Карпатах 12-летнего мальчика, который дозвонился им из леса.