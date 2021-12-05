В горах Закарпатской области потерялись три человека на снегоходах. Двоих из них уже удалось найти.

Об этом сообщает ГСЧС.

Накануне 4 декабря, появилась информация о трех мужчинах, которые отправились кататься на снегоходах и потерялись рядом с полониной Руна Турье-Реметовской. Спасатели пытаются наладить телефонную связь с мужчинами направляя навстречу к себе.

К поисково-спасательным работам присоединились четыре горных отделения. Они осматривают горную долину, остальные ведут поиски рядом с местностью села Пашковцы. В поисках участвуют 20 спасателей и 4 единицы техники, а также 6 волонтеров на 2 автомобилях.

Сегодня, 5 декабря, на связь вышли двое мужчин и сообщили спасателям, что находятся в селе Лумшоры Ужгородского района.

Поиски одного человека осложняются густым туманом.

Также "Страна" сообщала, что Карпаты завалило снегом. Спасатели объявили об угрозе схождения лавин.

Напомним, что заблудившийся в горах Прикарпатья 12-летний мальчик нашелся в удовлетворительном состоянии.

Ранее, мы сообщали об украинском альпинисте, который во время спуска с горы в Грузии сорвался со снежного склона и погиб.