В США потерявшийся в горах турист не отвечал на многочисленные звонки спасателей, поскольку звонили с незнакомого номера. Инцидент произошел в штате Колорадо. Мужчина был объявлен пропавшим без вести после того, как 18 октября не вернулся из экспедиции на гору Эльберт, которая считается высочайшей вершиной в штате.

Об этом пишет The New York Post.

Поисковые бригады обследовали местность на следующий день, но не смогли найти путешественника. Все это время спасатели звонили на телефон пропавшего, но он не брал трубку.

К счастью, турист нашелся сам. Вероятно, он заблудился и не смог найти собственную машину. Однако спустя сутки блужданий он все-таки вышел к месту парковки. Турист и понятия не имел, что его кто-то разыскивает, поэтому не реагировал на звонки с незнакомого ему номера.

После этого случая на официальной странице поисково-спасательной группы, работающей в округе, появился такой пост: "Если вы отклонились от маршрута - и внезапно вам стали названивать с незнакомого номера, пожалуйста, возьмите трубку. Вероятно, это члены поисково-спасательной группы пытаются убедиться, что вы в безопасности".

Ранее "Страна" писала о том, что население острова Пасхи на референдуме выступило против возвращения туристов после пандемии Covid-19.

Также мы сообщали, что в Карпатах спасли жизнь туристу, который перевернулся на квадроцикле.