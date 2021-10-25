Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов, которым из-за пандемии коронавируса запретили въезд еще полтора года назад. Такими оказались результаты местного референдума, но они не имеют обязательной силы.

Об этом пишет Time.News.

Около 10 000 жителей острова были вызваны в воскресенье, 24 октября, чтобы ответить на вопрос: "Вы хотите открыть въезд иностранцам на остров в январе?" Большинство участников референдума выступили против.

В настоящее время на острове зарегистрировано восемь случаев заболевания Covid-19 и ни одного нового случая с сентября 2020 года. С начала пандемии смертей не зарегистрировано. По официальным данным, на острове Пасхи 73% населения вакцинировано от Covid-19.

Остров Пасхи - территория Чили. Он считается самым удаленным населенным островом в мире.

Напомним, еще в 2019 году стало известно, что каменные статуи моаи на острове Пасхи, которые ООН объявила объектом всемирного наследия, разрушаются из-за чрезмерного наплыва туристов и их небрежного отношения к памятникам. Местные жители не раз жаловались на то, что путешественники забирались на статуи, чтобы сделать хорошие фотографии, расковыривали памятники, чтобы оставить свой след или делали вид, что ковыряют в носу каменного идола.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Чили решил переименовать остров Пасхи. Он подписал указ, ускоряющий процесс рассмотрения законопроекта о переименовании Острова Пасхи в Рапа-Нуи.