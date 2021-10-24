В Киеве 20-летняя студентка ночью надела на себя металлические наручники, однако снять сама уже не смогла. На помощь приехали спасатели ГСЧС Киева.

Об этом сообщает в Facebook официальный аккаунт ГСЧС Киева в субботу, 23 октября.

23 октября в 00:53 к спасателям поступило сообщение о том, что в квартире общежития по улице Евгения Харченко, 22 в Дарницком районе столицы, девушка нуждается в помощи.

По прибытию к месту вызова спасатели ГСЧС установили, что 20-летняя девушка надела себе на руку металлические браслеты и самостоятельно не может их снять. С помощью электроинструмента спасатели освободили руку девушки и провели профилактическую беседу по поводу техники безопасности.

ГСЧС Киева сообщило об инциденте с наручниками. Источник: Facebook/ГСЧС Киева

Ранее "Страна" сообщала, что спасателям ГСЧС в Днепропетровской области пришлось снимать с дерева беременную женщину, которая забралась на него и не смогла самостоятельно спуститься. Почему женщина решила забраться на дерево, неизвестно.

Также мы писали, что в Карпатах сотрудники ГСЧС спасли туриста, который перевернулся на квадроцикле. Инцидент произошел на горе Васкул, которая расположена примерно в двух километрах от горы Поп Иван.