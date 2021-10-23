Спасателям в Днепропетровской области пришлось снимать с дерева беременную женщину, которая забралась на него и не смогла самостоятельно спуститься.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В городе Никополь в помощи нуждалась женщина, 1993 года рождения, которая находилась на дереве на уровне 4-го этажа, и не могла самостоятельно спуститься вниз. Как оказалось, она - многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна", - рассказали спасатели.

Также в ГСЧС уточнили, что для того, чтобы снять женщину, пришлось задействовать трехколенную лестницу.

Почему женщина решила забраться на дерево, на данный момент неизвестно.

В Никополе беременная женщина залезла на дерево и не смогла самостоятельно спуститься. Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в поселке городского типа Обуховка в Днепропетровской области бетонная плита упала на 16-летнего парня, в результате чего тот скончался на месте.

До этого "Страна" сообщала, что недавно в Орловском цирке огромный медведь напал на беременную женщину. После этого пострадавшую пришлось срочно госпитализировать.