Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу, 8 октября, прибыл в Батуми к месту обрушения подъезда жилого корпуса.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова премьер-министра Грузии.

Гарибашвили сказал журналистам, что спасатели делают все возможное, чтобы вовремя очистить завалы и вызволить из-под них от 10 до 15 человек. Все молятся за их жизнь.

Премьер-министр не стал комментировать появившиеся версии причин обрушения, заявив, что на все вопросы ответит следствие.

Официальные структуры не распространяют информацию о спасенных. В свою очередь СМИ сообщают, что спасателям удалось вызволить четырех пострадавших.

По данным грузинских СМИ, в обрушившемся подъезде несколько лет назад снаружи был пристроен лифт, там находилось 15 квартир. Сколько из жильцов этих квартир находятся под завалами, пока не известно. Но спасатели говорят, что слышали крики о помощи.

МВД Грузии призывает граждан, а также представителей СМИ на местах подчиняться указаниям сотрудников полиции и соблюдать нормы безопасности. На месте находятся бригады "Скорой помощи".

Причины обрушения дома пока не известны. По одной из версий, причиной трагедии могли стать проведенные с нарушением строительные работы на первом этаже здания, где расположены кафе, магазины и салон красоты. Есть версия, что во время ремонта коммерческих помещений была демонтирована несущая стена, что и спровоцировало обрушение. По еще одной версии, обрушение мог вызвать взрыв бытового газа, однако жильцы заявляют, что не слышали звука взрыва. МВД Грузии по факту обрушения жилого корпуса начало расследование.

Обрушение в Батуми. Фото: Спутник.Грузия

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что революционные стремления бывшего президента страны, Михаила Саакашвили, который приехал на Родину и был задержан, обречены на провал.

Также мы информировали, что в МИД Украины прошла встреча с новым послом Грузии. Обсуждался арест Саакашвили.