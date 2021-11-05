Заблудившийся в горах Прикарпатья 12-летний мальчик нашелся - спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли его в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины в пятницу, 5 ноября.

По данным ГСЧС, 5 ноября, в 15:30, поступило сообщение о том, что во время схождения с горы Хомяк, вблизи села Татаров, отстал от родителей 12-летний мальчик, приехавший с семьей на отдых из Мариуполя.

Около 10 утра семья вышла на гору Хомяк по "красному маршруту" со стороны КПП урочища "Женец", вблизи с.Татаров.

Спасатели рассказали, что около 14 часов мальчик отбился от своих родителей.

В 16.05 к проведению поисково-спасательных работ были привлечены спасатели поисково-спасательных отделений пгт Ворохта и Яремче.

В 16:30 спасатели встретились с родителями заблудившегося парня. Были созданы две поисковые группы.

Около 16:55 мальчик дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова.

"В 18.38 спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудившегося ребенка, состояние удовлетворительное, сопровождают его к родителям", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели нашли потерявшегося в горах школьника. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

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