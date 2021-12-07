В среду, 7 декабря, почти по всей территории Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. При этом температура воздуха в разных городах будет значительно отличаться - на юге воздух прогреется до +11, а на западе ожидается мороз.

Об этом сообщает "Укргидрометцентра".

В западной части Украины температура воздуха днем будет колебаться между -4 и +2 градусами, ночью местами похолодает до -6. Во всех областях кроме Черновицкой, Ужгородской и Луцкой пройдет снег.

В восточных регионах Украины мороз не ожидается. Днем температура воздуха будет +8...+2, а ночью похолодает до +5...0. В Донецкой и Луганской областях осадков не ожидается, в остальных областях пройдет дождь, местами с мокрой снегом.

В южных областях Украины днем потеплеет до +11...+7 градусов, а ночью похолодает до +5...+7. Дождь будет идти в течение и дня, и ночи.

В Киеве и северных регионах нашей страны днем температура воздуха ожидается -1...+4 градуса, а ночью -1...+1. На протяжении суток ожидается мокрый снег с дождем.

Напомним, из-за непогоды утром 1 декабря в Украине без электричества остались более полусотни населенных пунктов.

Также сообщалось, что из-за снега и ветра утром во вторник жители 75 населенных пунктов в трех областях остались без света.