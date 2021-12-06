Во вторник, 7 декабря, в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем почти во всех регионах. В западных областях существенно похолодает, а в южных регионах воздух прогреется до +15 градусов.

Об этом сообщает в понедельник, 6 декабря, Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных регионах страны ночью ожидается -1...+1 градусов, днем -1...+2 градуса. Прогнозируются осадки, возможны сильные снегопады.

В восточных областях Украины ночью столбики термометров покажут +1...+4 градусов, днем воздух прогреется до +7...+10 градусов. Возможны кратковременные дожди.

В северных регионах страны и в Киеве ночью ожидается -1...+4 градусов, днем 0...+3 градусов. Погода также обещает быть мокрой и ветреной.

В центральной части Украины ночью столбики термометров покажут +2...+5 градусов, днем +6...+9 градусов. По данным синоптиков, ожидается мокрый снег с дождем.

Теплее всего будет в южных регионах страны. Здесь ночью будет +6...+9 градусов, днем же столбики термометров поднимутся до +10...+15 градусов. Местами вероятны дожди.

Прогноз погоды в Украине по регионам. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует неоднородную погоду в Украине во вторник, 7 декабря. Ожидается от -2 градусов со снегом на западе до +16 градусов на юге.

Также мы писали, что осень-2021 в Киеве вошла в топ-5 самых сухих и оказалась немного теплее нормы.