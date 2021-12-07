Из-за сильных порывов ветра утром во вторник, 7 декабря, без электричества остались 75 населенных пунктов во Львовской, Черниговской и Киевской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 7 декабря в результате усложнения погодных условий (порывы ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 75 населенных пунктов в 3 областях. Черниговская – 46, Львовская – 21 и Киевская – 8", - говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, "Страна" писала о том, что в понедельник из-за гололедицы и снега в Киеве и 12 областях Украины объявляли первый уровень опасности..

Мы также информировали о том, что в Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, в воскресенье, 5 декабря, вся местность была усыпана снегом, а из-за метели видимость была ограничена до 50 м. Спасатели предупреждали о возможном схождении лавины.

Кроме того, мы публиковали прогноз погоды в Украине на декабрь, жителей страны ждут морозы до -23 и обильные снегопады.