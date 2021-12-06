В понедельник из-за гололедицы и снега в Киеве и 12 областях Украины возможны перебои в работе транспорта
В понедельник, 6 декабря, в Киеве, северных и западных областях Украины объявлен желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий: налипания мокрого снега, гололеда и гололедицы.
Об этом свидетельствуют данный Укргидрометцентра.
Гололед (нарастание слоя льда на проволоках и деревьях), гололедица на дорогах и налипание мокрого снега наблюдаются в Киеве и таких областях Украины:
- Киевской,
- Сумской,
- Черниговской,
- Житомирской,
- Хмельницкой,
- Ровенской,
- Черновицкой,
- Тернопольской,
- Волынской,
- Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Закарпатской.
В связи со сложными погодными условиями в регионах объявлен первый уровень опасности (погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды). Такая погода может стать причиной нарушения движения транспорта.
Напомним, сегодня в Украине ожидается небольшое потепление и дожди с мокрым снегом. Осадки обойдут только восточный регионы страны, во всех остальных областях пройдет дождь и мокрый снег.
Также сообщалось, что в неподконтрольной Киеву части Луганской области 23 тысячи человек остались без света и воды из-за аварий, вызванных снегопадами.