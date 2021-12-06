В понедельник, 6 декабря, в Киеве, северных и западных областях Украины объявлен желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий: налипания мокрого снега, гололеда и гололедицы.

Об этом свидетельствуют данный Укргидрометцентра.

Гололед (нарастание слоя льда на проволоках и деревьях), гололедица на дорогах и налипание мокрого снега наблюдаются в Киеве и таких областях Украины:

Киевской,

Сумской,

Черниговской,

Житомирской,

Хмельницкой,

Ровенской,

Черновицкой,

Тернопольской,

Волынской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Закарпатской.

В связи со сложными погодными условиями в регионах объявлен первый уровень опасности (погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды). Такая погода может стать причиной нарушения движения транспорта.

Напомним, сегодня в Украине ожидается небольшое потепление и дожди с мокрым снегом. Осадки обойдут только восточный регионы страны, во всех остальных областях пройдет дождь и мокрый снег.

Также сообщалось, что в неподконтрольной Киеву части Луганской области 23 тысячи человек остались без света и воды из-за аварий, вызванных снегопадами.