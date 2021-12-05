В понедельник, 6 декабря, в Украине ожидается незначительное потепление и массовые дожди с мокрым снегом. Повезет только восточной части страны - там без осадков.

Об этом свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра.

Завтра всю западную часть Украины обрушатся дожди с мокрым снегом. Днем будет от 0 до 6 градусов тепла. Ночью показатель опустится до отметки в -1.

Аналогичная ситуация будет и на севере Украины, однако жителям северных областей придется одеваться теплее: днем до 1 -3 градусов тепла, ночью от -1 до 3. Прогноз обещает не обделять ни один регион дождливо-снежной погодой как днем, так и ночью.

Центральные области завтра также накроют дожди с мокрым снегом. На улице ожидается от 5 до 8 тепла, ночью ожидается от -1 до 1 градуса по Цельсию.

Южные регионы пока что остаются самыми теплыми из всех, днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла, а ночью - от 0 до 4. Однако южанам не избежать той же участи, которая настигла жителей предыдущих областей Украины - мокрый снег с дождем и днем, и ночью.

Осадки обойдут стороной только восточный регион. Здесь синоптики прогнозируют 1-8 градусов тепла днем. А вот ночью будут легкие заморозки от -1 до 1 градуса. Однако, на Харьковскую и Днепропетровскую области обрушатся дожди и мокрый снег и днем, и ночью.

Погода в Киеве будет пасмурной, ночью ожидается снег, днем — мокрый снег с дождем. Столбики термометров ночью опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +1…+3°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Напомним, из-за сильных порывов ветра утром в среду, 4 декабря, без электричества остались 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, в связи с перепадами напряжения электричества из-за аварий, которые произошли на объектах предприятия "Лугансквода", в "ЛНР" более 23 тыс. местных жителей остались без воды и электричества. Аварии оказались вызваны прошедшим снегопадами.

Мы также информировали о том, что в Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, вся местность усыпана снегом, а из-за метели видимость ограничена до 50 м. Спасатели предупреждают о возможном схождении лавины.