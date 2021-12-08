В среду, 8 декабря, синоптики спрогнозировали ухудшение погодных условий в Украине и предупредили о гололеде, местами налипании мокрого снега в северных, а также Винницкой, Черкасской областях страны. Кроме того, в горах есть угроза схода лавин. Спасатели предупреждают украинцев об опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 8 декабря в северных, Винницкой, Черкасской областях гололедица, местами налипание мокрого снега; в западных, северных и Винницких областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый). Днем 8 декабря на Киевщине и в столице гололедица, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Также сообщается, что в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

Напомним, "Страна" писала о том, что в Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, в воскресенье, 5 декабря, вся местность была усыпана снегом, а из-за метели видимость была ограничена до 50 м. Спасатели предупреждали о возможном схождении лавины.

Мы также сообщали о том, что в декабре украинцев ожидают морозы до -23 и снегопады.