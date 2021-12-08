В ночь на четверг, 9 декабря, в Украине из-за влияния циклона ожидаются дожди и мокрый снег, но в дневные часы уже будет преобладать облачная погода без существенных осадков. Однако в северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях еще будет сохраняться такое опасное явление как гололед. Завтра температура воздуха еще не изменится, но уже в пятницу довольно существенно потеплеет по всей территории Украины. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшей ночью в Украине, кроме запада и востока, прогнозируют небольшой дождь. На севере - с мокрым снегом Днем без существенных осадков. Местами туман. Синоптики предупреждают о гололедице в западных и северных регионах, в Винницкой и Черкасской областях. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью до 7-12 градусов ниже ноля, днем ​​1-6 мороза, в Закарпатье от 0 до +5. В северных регионах и Винницкой области ночью 1-6 градусов ниже ноля, днем ​​от -2 до +3. На остальной территории в течение суток +1-6.

В Киеве и области в четверг ночью и днем ​​без существенных осадков, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6 градусов мороза, днем ​​от -2 до +3. В Киеве ночью 1-3 градусов мороза, днем ​​около ноля.

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