В понедельник, 13 декабря, на всей территории Украины, кроме восточных областей, ожидаются осадки. В западных регионах синоптики прогнозируют сильные снегопады.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в воскресенье, 12 декабря.

В западных регионах страны температура воздуха ночью -4...-1 градусов, днем -1...+4 градусов. Ожидаются снегопады.

В восточных областях Украины будет сухая холодная погода. Днем столбики термометров покажут 0...+4 градусов, ночью -3...-1 градусов.

В северной части страны и в Киеве синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. Днем будет +2...+6 градусов, ночью +2...+4 градусов.

В южных регионах Украины сохранится теплая погода. Днем воздух прогреется до +6...+14 градусов, ночью +3...+9 градусов. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается дождь.

Синоптики прогнозируют сильные снегопады на западе страны. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что украинские спасатели предупредили о снеголавинной опасности в городах во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В связи с этим спасатели заявили, что вынуждены были объявить третий уровень опасности.

Также мы писали, что утром в пятницу, 10 декабря, из-за сильного ветра и дождя в Украине были обесточены 107 населенных пунктов в трех областях.