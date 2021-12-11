В воскресенье, 12 декабря, в западной части Украины ожидаются сильные дожди, местами со снегом. Синоптики прогнозируют осадки также в центральных и южных областях страны.

Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных регионах Украины завтра ожидаются сильные осадки. Ночью температура воздуха составит -1...+5 градусов, днем - +2...+8 градусов.

В восточной части страны ночью синоптики прогнозируют -1...-4 градуса, днем +2...+4 градуса. Осадков не ожидается.

В северных регионах Украины возможны дожди, ночью здесь столбики термометров покажут +2...+5 градусов, днем +5...+8 градусов. В Киеве ожидается приблизительно такая же погода, но без осадков.

В южной части страны будет теплее всего. Ночью синоптики прогнозируют +4...+7 градусов, днем +6...+13 градусов. В Одесской и Николаевской областях возможны дожди.

Синоптики прогнозируют сильные дожди на западе страны. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, что из-за сильного ветра и дождя в Украине 10 декабря были обесточены 107 населенных пунктов в трех областях.

Ранее "Страна" сообщала, что в Укргидрометцентре прогнозируют теплую зиму в Украине, и что уже в феврале к нам может прийти весенняя погода.

Также мы писали, что в субботу, 11 декабря, в Украине объявили штормовое предупреждение. В одиннадцати областях, а также в столице ожидаются сильные порывы ветра.