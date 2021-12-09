Формировавший погоду в Украине в течение минувших суток циклон уже теряет силу, осадки прекращаются (кроме западных областей - там новые фронтальные системы с юго-запада), ветер меняет направление на юго-восточное. Днем в пятницу, 10 декабря, ветер несколько усилится, поэтому и произойдет интенсивное поступление тепла с юга. Таким образом столбики термометров в большинстве областей поползут вверх. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Гололед и гололедица местами еще сохраняются, а туманы ухудшат видимость, поэтому синоптики призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. В дневные часы, с повышением температуры и усилением ветра, гололедица и снег в некоторых центральных и северных областях начнут уже стремительно разрушаться и таять.

А пятницу, 10 декабря, существенных осадков не прогнозируют, только в западной части днем ​​дождь и мокрый снег (на Закарпатье в течение суток).

Ближайшей ночью и утром в большинстве областей страны туман, в западных, местами и в северных областях гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +1-6 градусов, днем +​​4-9, а в южных областях и в Крыму до +10-15. В западных областях ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем - до +5. тепла.

В Киеве и области 10 декабря без существенных осадков. Ночью и утром туман местами по области гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +2-4, днем ​​+6-8 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за дождя и снега утром в четверг в Украине без света остались жители полутора сотен населенных пунктов.

Также мы сообщали, что в Укргидрометцентре прогнозируют теплую зиму в Украине.