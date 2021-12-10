В субботу и воскресенье, 11-12 декабря, в Украине будет теплая погода и только в западных областях столбики термометров опустятся ниже нуля. При это ожидаются осадки - мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На выходных в Украине максимальная температура воздуха днем достигнет +4...+9 градусов. В западной части нашей страны ожидается мороз, но не большой, в пределах -2...-3 градусов. В воскресенье похолодание придет и в восточные регионы Украины.

Территория страны на выходных будет находиться во влажной воздушной массе, поэтому периодически ожидаются осадки - мокрый снег и дождь, в зависимости от температуры воздуха. В восточной части Украины вероятность осадков самая маленькая, но но влажность усилит туман.

В Киеве выходные будут теплыми, но ветренными. В субботу ожидается сильный юго-восточный ветер и возможен периодический дождь.

"Холода придут в Украину на Андрея (День Андрея Первозванного отмечается в Украине 13 декабря - Ред.), но говорить о каких-то серьезных заморозках пока нет основания. Пусть выходные будут безопасными, здоровыми и теплыми", - написала Диденко.

Напомним, 10 декабря уже открывается горнолыжный сезон в Буковеле.

Также сообщалось, что горнолыжные курорты в Украине обязали требовать от туристов Covid-сертификаты.