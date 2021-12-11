В субботу, 11 декабря, в Украине объявили штормовое предупреждение. В одиннадцати областях, а также в столице ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в южных, центральных и северных областях Украины к концу сегодняшнего дня порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый. В частности, штормовой ветер охватит следующие области:

Черниговская,

Сумская,

Киевская,

Полтавская,

Черкасская,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Николаевская,

Одесская,

Херсонская,

Запорожская.

В Киеве в ближайший час с сохранением до конца субботы ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Кроме этого, как сообщили в пресс-центре ГСЧС, в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остаются 55 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

По состоянию на утро 11 декабря, вследствие осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) и срабатывания систем ЛЭП, обесточенными остаются 55 населенных пунктов в трех областях, а именно:

Киевская - 25,

Житомирская - 21,

Черниговская - 9.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды в Украине на декабрь. По данным синоптиков, жителей страны ждут морозы до -23 и обильные снегопады.

Вместе с тем, в Укргидрометцентре прогнозируют теплую зиму в Украине.