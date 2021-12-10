В Украине сегодня, 10 декабря, в большинстве областей страны ожидается туман и гололедица, спасатели объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в пятницу, 10 декабря.

По данным ГСЧС, в Киеве и Киевской области, а также в большинстве регионов будут гололед, на дорогах ожидается гололедица. Спасатели объявили I уровень опасности (желтый).

Неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах, так как из-за тумана видимость составляет 200-500 м.

Кроме того, как добавили спасатели, по данным Укргидрометцентра, в пятницу в связи со снегопадами и вьюгами в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, сегодня в Украине больше ста населенных пунктов остались без электричества из-за ветра и дождей.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на декабрь. По данным синоптиков, жителей страны ждут морозы до -23 и обильные снегопады.

Вместе с тем, в Укргидрометцентре прогнозируют теплую зиму в Украине.