Утром в пятницу, 10 декабря, из-за сильного ветра и дождя в Украине обесточено 107 населенных пунктов в трех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях (Житомирская – 40, Киевская – 37 и Черниговская – 30)", – рассказали спасатели.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, "Страна" писала о том, что по информации синоптиков, формировавший погоду в Украине в течение минувших суток циклон уже теряет силу, поэтому осадки постепенно прекращаются. Днем в пятницу, 10 декабря, ветер несколько усилится, поэтому и произойдет интенсивное поступление тепла с юга. Столбики термометров в большинстве областей поползут вверх.

Также мы сообщали, что из-за дождя и снега утром в четверг, 9 декабря, в Украине без света остались жители полутора сотен населенных пунктов. Тогда над восстановлением подачи электричества также работали бригады облэнерго.