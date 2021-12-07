Во вторник, 7 декабря, в Киеве и области десятки жилых домов останутся без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ, устранения дефектов и техобслуживания.

Об этом сообщили в ДТЭК "Киевские региональные электросети" и ДТЭК "Киевские электросети". Также в ДТЭК опубликовали полный график отключений света: планового и аварийного.

В столице уже нет света на некоторых улицах в Оболонском, Голосеевском и других районах. Электроэнергия будет сегодня отсутствовать из-за планового отключения. Также причиной отсутствия свет может быть и аварийная ситуация.

В ДТЭК добавили, что список адресов и расписание при плановых работах публикуется предварительно и заявили, что перечень обновляется каждые 15 минут.

Также сообщали, что мэр Одессы Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях света.

Кроме того, "Страна" ранее подробно рассказывала, что такое веерные отключения света и описывала их хронологию за весь период независимости Украины.

Отметим, что из-за снега и ветра утром во вторник жители 75 населенных пунктов в трех областях остались без света.