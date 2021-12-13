Во вторник, 14 декабря, снегопады, недавно засыпавшие запад Украины, прекратятся. Лишь в Винницкой и Житомирской областях ожидается мокрый снег. Также ненастная погода затронет Киевскую и Черкасскую области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 13 декабря.

В западных регионах страны синоптики прогнозируют холодную погоду. Ночью ожидается -4...+1 градусов, днем -2...+3 градуса. Вероятны осадки в виде мокрого снега.

В восточной части Украины ночью столбики термометров покажут -2...+1 градусов, днем 0...+3 градусов. Осадков не ожидается.

В северных областях страны и в Киеве синоптики прогнозируют одинаково холодную погоду и ночью, и днем. Здесь будет -1...+1 градусов. В Киевской и Черкасской областях ожидается мокрый снег.

Постепенно зима приходит и в южные регионы Украины. Ночью столбики термометров покажут 0...+5 градусов, днем будет +2...+7 градусов.

В Украине сохраняется холодная зимняя погода. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что украинские спасатели предупредили о снеголавинной опасности в городах во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В связи с этим спасатели заявили, что вынуждены были объявить третий уровень опасности.

Также мы писали, что патрульная полиция призвала украинских водителей быть осторожнее из-за снегопадов и гололедицы в стране.