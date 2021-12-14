Мокрый снег и дождь в Украине за минувшие сутки обесточили 241 населенный пункт в четырех областях. Больше всего пострадала Львовская область.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром во вторник, 14 декабря.

По данным на утром вторника, в результате непогоды из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточен 241 населенный пункт (во Львовской области - 173, в Ивано-Франковской - 42, в Ровенской - 15, в Сумской – 11).

По данным спасателей, над возобновлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Ранее мы писали, что накануне Ровенскую область вчера засыпало снегом. В Бронниках, которые находятся в 15 км от Ровно, на дороге развернуло фуру. В результате образовалась пробка не менее километра.

Также сообщали, что в Винницкой и Житомирской областях ожидается мокрый снег. Вместе с тем, непогода сегодня затронет Киевскую и Черкасскую области.

Кроме того, писали, что погода в декабре "порадует" украинцев резкими перепадами. В середине месяца могут ударить морозы. В северной части страны возможно похолодание до -21... -23 ночью, а днем до -10... -15 градусов.