На Москву обрушился мощный снегопад. В российской столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Подобного снегопада в этот день в городе не наблюдалось почти 30 лет.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"В результате влияния активного волнового атмосферного фронта за минувшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады - до этого самым ненастным было 7 декабря - восемь миллиметров. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 миллиметров осадков, в центре города, на Балчуге - 11 миллиметров, в Тушино – 10 миллиметров", - сообщил синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

За сутки в Москве выпало 56 миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы осадков. По данным синоптика, таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1993 года, когда метеорологи тоже зафиксировали девять миллиметров.

По состоянию на утро 14 декабря из-за сильного снегопада более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Поскольку снег идет еще с вечера москвичам заранее порекомендовали отказаться во вторник от поездок на автомобилях.

Напомним, во вторник, 14 декабря, в западных областях Украины ожидается мокрый снег.

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