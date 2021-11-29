В России на железнодорожном переезде в Тальменском районе Алтайского края в результате столкновения поезда с легковушкой погибли трое детей, еще два человека пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"На перегоне "Тальменка – Среднесибирское" столкнулись снегоуборочный поезд и легковушка", - сказал он.

По его словам, в результате аварии погибли трое детей, еще один ребенок и взрослый пострадали.

Как пояснили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирский железной дороги, водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал - переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией. После чего машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было слишком мало.

Как выяснилось позже, за рулём легкового автомобиля ехала учительница, а в ДТП погибли три ее подопечных второклассника.

"Трое погибших - ученики, второклассники. За рулём сидела их учительница. Ещё один ученик в больнице", - сказали в министерстве

Источник в силовых структурах региона рассказал, что погибшие учились в Луговской средней школе, а женщина там работает.

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