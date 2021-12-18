В Украину возвращаются осадки и начинаются морозы. Завтра во всех регионах страны ожидается дождь, а также мокрый снег. Столбики термометров достигнут максимальной отметки в 4 градуса тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных регионах страны ночью ожидается -1...+1 градусов, днем +1...+3 градуса. Во всех регионах в темное время суток ожидается дождь, а вот по утру - дождь.

В восточных областях Украины ночью столбики термометров покажут -1...-3 градусов, днем воздух прогреется до 0...+2 градусов. Синоптики также прогнозируют снег и дожди.

В северных регионах страны и в Киеве ожидаются дожди, ночью до 0...-3 градусов, днем также 0...+3 градусов. Аналогичная ситуация и тут - накроют снегопады и местами дожди и мокрый снег.

В центральной части Украины ночью столбики термометров покажут -1...-3 градусов, днем +1...+3 градусов. По данным синоптиков, ожидается дождь и снег во всех регионах центральной части страны.

Холода настигают и южные регионы. Здесь ночью будет -1...-3 градусов, днем же столбики термометров поднимутся до +1...+4 градусов. Во всех областях южной части страны ожидаются осадки в видео мокрого снега и дождя.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на следующей неделе впервые за зиму в Украину придет похолодание. "Страна" детально рассказала о том, какая погода ожидает украинцев со следующей недели.

Кроме того, в связи с приходом значительных похолоданий, с понедельника, 20 декабря, Киевская городская государственная администрация (КГГА) планирует запустить работу 44 пунктов обогрева. Пункты обогрева населения будут функционировать на время усложнения погодных условий.