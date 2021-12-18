На следующей неделе впервые за зиму в Украину придет похолодание.

Об этом сообщает портал "Гисметео".

Во вторник днем, 21 декабря, в Киеве температура опустится на -7 градусов, ночью — до -10. Такая же погода сохранится и в среду. В четверг и пятницу в столице днем -3, ночью -9.

Потепление до нулевых и и плюсовых температур наступит 25-26 декабря. Но только на несколько дней. Потом столица опять уходит в мороз — днем в среднем будет -4, ночью -7. Такая температура продержатся минимум до православного Рождества.

В Днепре, Львове, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Кропивницком будет примерно такая же погода, как и в Киеве.

На несколько градусов холоднее, чем в столице, будет в Полтаве и Сумах.

Значительно холоднее — в Харькове. Во вторник днем там будет -6, ночью -17. В среду, 22 декабря, и четверг, 23 декабря, днем -10,-11, ночью -18.

В Славянске в среду днем будет до -9, ночью — до -16. В Мариуполе -6, ночью -11.

В середине недели мороз будет даже в Одессе. Днем -1, ночью -6.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что ориентировочно 19-20 декабря арктическая волна холода преодолеет Северный Урал и начнет стремительно распространяться по большей части континента. В связи с этим пик холодов в Европе придётся на 21-22 числа декабря: в Украине ожидается до -15 градусов.

Также "Страна" сообщала, что в эти выходные - 18 и 19 декабря - в Украину придет настоящая зима со снегом. При этом температура воздуха существенно не изменится.