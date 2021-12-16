Синоптик рассказала, чего ждать от погоды в Украине в пятницу, 17 декабря, после прихода атмосферного фронта скандинавского циклона. По ее словам, следует опасаться штормового ветра на западе страны.

Об этом сообщает в Facebook в четверг, 16 декабря, Наталья Диденко

По словам синоптика, в Украине ожидаются осадки - дождь и периодически мокрый снег - в южной части и на юго-востоке страны.

Синоптик предупредила, что будет северный и северо-западный ветер, умеренный, который в западных областях завтра может задувать к штормовому, поэтому следует с осторожностью ходить под балконами домов, билбордами и большими деревьями.

По данным Диденко, температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах -1...+3 градусов.

В Киеве завтра, 17 декабря, ожидается мокрый снег или просто сядет толстой шапкой плотная влажная облачность.

Столбики термометров в столице покажут 0...+3 градусов.

Синоптик предупредила, что со вторника, 21 декабря, как раз накануне самой длинной ночи и невидимого, но реального поворота на весну, в Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами.

Синоптик прогнозирует осадки и сильный ветер. Источник: Facebook/Наталья Диденко

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве уже начали посыпать дороги песком и солью, хотя снегопады в столицу еще не пришли. "Киевавтодор" начал посыпать дороги песчано-соляной смесью, чтобы избежать аварийности и травм киевлян из-за гололеда.

Также мы писали, что 13 декабря Ровенскую область засыпало снегом. Спасатели объявили желтый уровень опасности.