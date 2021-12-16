Синоптик предупредила украинцев о дождях, снеге и штормовых порывах ветра. Карта атмосферного фронта
Синоптик рассказала, чего ждать от погоды в Украине в пятницу, 17 декабря, после прихода атмосферного фронта скандинавского циклона. По ее словам, следует опасаться штормового ветра на западе страны.
Об этом сообщает в Facebook в четверг, 16 декабря, Наталья Диденко
По словам синоптика, в Украине ожидаются осадки - дождь и периодически мокрый снег - в южной части и на юго-востоке страны.
Синоптик предупредила, что будет северный и северо-западный ветер, умеренный, который в западных областях завтра может задувать к штормовому, поэтому следует с осторожностью ходить под балконами домов, билбордами и большими деревьями.
По данным Диденко, температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах -1...+3 градусов.
В Киеве завтра, 17 декабря, ожидается мокрый снег или просто сядет толстой шапкой плотная влажная облачность.
Столбики термометров в столице покажут 0...+3 градусов.
Синоптик предупредила, что со вторника, 21 декабря, как раз накануне самой длинной ночи и невидимого, но реального поворота на весну, в Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами.
Синоптик прогнозирует осадки и сильный ветер. Источник: Facebook/Наталья Диденко
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве уже начали посыпать дороги песком и солью, хотя снегопады в столицу еще не пришли. "Киевавтодор" начал посыпать дороги песчано-соляной смесью, чтобы избежать аварийности и травм киевлян из-за гололеда.
Также мы писали, что 13 декабря Ровенскую область засыпало снегом. Спасатели объявили желтый уровень опасности.