В международном аэропорту во Львове отменили часть международных рейсов из-за сложных погодных условий в городе. Кроме того, часть самолетов направлена на посадку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в четверг, 16 декабря.

Как видно на фото, взлетную полосы, а также весь аэропорт накрыли туманы и снег.

Отменены были следующие рейсы:

авиакомпании Pegasus по маршрутам "Львов - Стамбул", "Стамбул - Львов";

польских авиалиний LOT765/766 "Львов – Варшава" и "Варшава – Львов";

Ryanair "Львов – Рига" 3279.

Следующие рейсы приземлились в "Борисполе" вместо Львова:

авиакомпании Ryanair "Рига – Львов" 3280;

Ryanair 3121: Краков – Львов;

Ryanair 3124: Дюссельдорф – Львов;

3448 Марса: – Алам – Львов.

Кроме того, рейс авиакомпании WizzAir под номером 4485 "Лондон – Львов" сел в Кошице (Словакия).

В 17:00 в пресс-службе сообщили об улучшении погодных условий. Самолеты возобновили вылеты и посадку на взлетно-посадочной полосе аэродрома. В то же время пассажирам стоит следить за обновлением информации на сайте.

Как писала ранее "Страна", сегодня с северо-запада в Украину пришел холодный атмосферный фронт, который принес осадки (преимущественно в виде дождя) в северо-западные регионы, а затем уже направится дальше на юго-восток через территорию страны. Также мы сообщали, что на следующей неделе прогнозируется существенное похолодание в Украине. Температура воздуха опустится до -18 градусов.