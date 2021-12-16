В аэропорту Львова проблемы из-за снегопада. Рейсы отменяют, посадку самолетов переносят в "Борисполь"
В международном аэропорту во Львове отменили часть международных рейсов из-за сложных погодных условий в городе. Кроме того, часть самолетов направлена на посадку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в четверг, 16 декабря.
Как видно на фото, взлетную полосы, а также весь аэропорт накрыли туманы и снег.
Отменены были следующие рейсы:
- авиакомпании Pegasus по маршрутам "Львов - Стамбул", "Стамбул - Львов";
- польских авиалиний LOT765/766 "Львов – Варшава" и "Варшава – Львов";
- Ryanair "Львов – Рига" 3279.
Следующие рейсы приземлились в "Борисполе" вместо Львова:
- авиакомпании Ryanair "Рига – Львов" 3280;
- Ryanair 3121: Краков – Львов;
- Ryanair 3124: Дюссельдорф – Львов;
- 3448 Марса: – Алам – Львов.
Кроме того, рейс авиакомпании WizzAir под номером 4485 "Лондон – Львов" сел в Кошице (Словакия).
В 17:00 в пресс-службе сообщили об улучшении погодных условий. Самолеты возобновили вылеты и посадку на взлетно-посадочной полосе аэродрома. В то же время пассажирам стоит следить за обновлением информации на сайте.
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