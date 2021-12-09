Больше ста украинцев застряли в Италии из-за задержки авиарейса "Милан - Киев". Туристы должны были вылететь на родину еще в 21:30 вчера, 8 декабря. Однако рейс перенесли на 13:00 9 декабря.

Об этом сообщает ТСН.

Перенос рейса в авиакомпании Wizz Air объяснили переработкой пилотов. Там сообщили, что самолет в Милане приземлился позже запланированного, так как персонал самолета потратил на подготовку воздушного судна больше времени и за день совершил несколько перелетов с опозданием. Именно поэтому, по информации Wizz Air, для безопасности пассажиров вылет решили перенести.

Украинские туристы вынуждены были остаться в аэропорту, это вызвало их возмущение. По их словам, неясно, почему на рейс назначили пилотов, которые уже имеют перебор летных часов. Сообщается, что пассажирка, летевшая на похороны отца, попросила вылететь в Украину другим рейсом, однако ей отказали.

Напомним, летом туристы застряли в "Борисполе" в ожидании рейса в Батуми, самолет задержали более чем на 15 часов.

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