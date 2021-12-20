Вчера, 19 декабря, на автодороге Киев-Чоп в селе Дубина Стрыйского района Львовской области произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 4 человека. Среди них - два ребенка.

Об этом сообщает Национальная полиция Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автобуса "БАЗ", 57-летний житель одного из сел Стрыйского района, столкнулся с автомобилем "ЗАЗ" под управлением 68-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Правоохранители также сообщили, что результате ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы четверо пассажиров легковушки: две женщины в возрасте 35 и 71 год и двое детей 8 и 12 лет.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения - Ред.).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 16 декабря на Брест-Литовском шоссе в Киеве произошло двойное ДТП. Два грузовика Renault насмерть сбили двоих пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

Кроме того, 18 декабря, в Оболонском районе Киева легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с более десятью припаркованными у дороги авто и загорелось. При этом водитель с места происшествия скрылся.