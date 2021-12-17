Вечером в четверг, 16 декабря, на Брест-Литовском шоссе в Киеве произошло двойное ДТП. Два грузовика Renault насмерть сбили двоих пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы. Водители двух грузовиков совершили наезд на мужчин, которые перебегали дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пешеходы скончались на месте. По факту этой двойной аварии возбуждено уголовное производство.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Renault ехал по крайней левой полосе и сбил 39-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель второго грузовика Renault двигался во второй полосе, он сбил 53-летнего пешехода, также переходившего дорогу в запрещенном месте.

"Прибор "Драгер" показал, что водители не находились в состоянии алкогольного опьянения. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия", - рассказали в полиции.

Следователи столичной полиции начали уголовные производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно под Ровно выпавшее из прицепа грузовика бревно пробило окно маршрутки с пассажирами, в результате пострадал человек, который находился в салоне.

Также мы писали, что на днях под Днепром легковушка влетела в грузовик, пострадали три человека.