На юге Мексики произошло страшное ДТП. Там грузовая машина, в которой ехали более 100 мигрантов из Центральной Америки, перевернулась и врезалась в мост. В результате аварии погибли по меньшей мере половина из них.

Об этом сообщает AP.

ДТП произошло на шоссе, которое ведет в столицу штата Чьяпас. В Управлении гражданской обороны штата заявили, что по предварительным данным, погибли 53 человека, еще 58 ранены. 21 человека с травмами доставили в медучреждение.

Правоохранители сообщили, что скорость и большое количество людей в грузовике могли спровоцировать аварию, в которой он перевернулся и врезался в пешеходный мост. Вместе с тем на дороге был изгиб, который также мог стать причиной аварии. Сейчас на месте работают правоохранители и выясняют, что могло спровоцировать ДТП.

Также, по предварительной информации, жертвы были мигрантами из Центральной Америки, однако их национальность на данный момент еще не подтверждена. Некоторые из выживших, как пишет издание, говорят, что они из страны Гватемалы.

Выжившие мигранты также рассказали, что сели в грузовик в Мексике, рядом с границей с Гватемалой, и заплатили от 2500 до 3500 долларов за перевозку в центральный мексиканский штат Пуэбла.

Напомним, недавно в Черниговской области произошла страшная авария: столкнулись маршрутка и грузовик. Погибли 13 человек.

Также сообщали, что в Харькове грузовик летел на красный свет и раздавил такси.