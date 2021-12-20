Резкие похолодания и сильные морозы пришли в Украину на исходе года. Завтра во всех регионах страны ожидается снег, а ночью до -12 градусов мороза.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных регионах страны ночью ожидается -6...-10 градусов, днем -1...-7 градуса. Ожидается снегопад, местами сильный.

В восточных областях Украины ночью столбики термометров покажут -5...-11 градусов, днем воздух прогреется до -2...-8 градусов. Синоптики также прогнозируют снег.

В северных регионах страны и в Киеве ожидаются дожди, ночью до -7...-12 градусов, днем также -7...-10 градусов. Аналогичная ситуация и тут - накроют снегопады.

В центральной части Украины ночью столбики термометров покажут -5...-9 градусов, днем температура будет такой же. По данным синоптиков, ожидается снег во всех регионах центральной части нашей страны.

Теплее всего пока что на юге. Здесь ночью будет -2...-7 градусов, днем же столбики термометров поднимутся до -1...-4 градусов. Во всех областях южной части страны ожидается снег.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что отсутствие шапки в холодное время года не связано с менингитом, так как эта инфекция передается от человека к человеку.