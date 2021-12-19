В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, что отсутствие шапки в холодное время года не связано с менингитом, так как это инфекция от человека к человеку.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Прежде всего отметим, что шляпу все-таки стоит носить. Так вы избежите простуды и ухаживаете за волосами, которые повреждаются низкими температурами. Однако шапка не спасает от менингита", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минздрав информирует о том, что менингит - это воспаление защитной оболочки головного мозга или спинного мозга. Заболевание часто можно спутать с простудой, вызывая потерю драгоценного времени. Менингит развивается стремительно, вероятность осложнений и смерти очень высока. Причинами заболевания могут быть вирусы, грибки и бактерии.

Бактериальный менингит крайне опасен: если вовремя не получить медицинскую помощь, смерть может наступить в течение нескольких часов. Хотя большинство людей излечиваются от бактериального менингита, иногда могут возникнуть осложнения: повреждение мозга, потеря слуха и т.д.



В Минздраве сообщают, что зимой риск менингита увеличивается, поскольку мы часто контактируем с людьми в помещении. Если не соблюдать правила гигиены, можно легко заразиться.

"И шляпа не помеха для попадания в организм триггера болезни", - пишет пресс-служба.

Кроме того, в ведомстве уверяют, что "самая эффективная профилактика менингита - вакцинация".

Также отмечается, что пока что прививка от менингита рекомендуется, а не является обязательной.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на следующей неделе впервые за зиму в Украину придет похолодание.

Между тем, в связи с грядущими морозами, с понедельника, 20 декабря, Киевская городская государственная администрация (КГГА) планирует запустить работу 44 пунктов обогрева. Пункты обогрева населения будут функционировать на время усложнения погодных условий.