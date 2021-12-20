После мощного снегопада столицу Украины сковали пробки, которые распространились не только на центр города, но и на все крупные дороги вместе с объездной.

В Киеве парализованы практически все основные проспекты и дороги. Скорость движения на центральных улицах столицы не превышает 10-15 километров в час.

Из-за множества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) сильно усложнилась работа общественного транспорта, троллейбусы и трамваи стоят заблокированными сразу по несколько штук.

Коммунального транспорта, который бы чистил дороги, посыпал их солью или песком, практически нет.

Более чем за час наблюдений корреспондент "Страны" заметил только один коммунальный трактор - и тот чистил тротуар.

Напомним, что в понедельник, 20 декабря, продолжающееся столкновение циклона и антициклона принесло в Украину снегопады. При этом температура воздуха существенно не изменилась.

Также мы писали, что недавно в аэропорту Львова возникли проблемы из-за снегопада. Из-за сложных погодных условий в городе часть самолетов направлена на посадку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.