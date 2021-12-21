Во вторник, 21 декабря, в Киеве отметили курсирование четырех рейсов городской электрички из-за технических неполадок.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия (КП) "Киевпастранс" в своем Telegram-канале.

По данным КП, курсирование электрички №7307/7308, №7315 и №7316 отменяют по техническим причинам.

Ранее мы рассказывали, что двумя днями ранее в Киеве отменили пять рейсов городской электрички. Также проблема была в технических причинах.

Кроме того, сообщалось, что с середины декабря "Укрзализныця" запустила поезда в новом графике. Появись 19 пар новых поездов, еще 49 поездов ускорили свой ход. Мы писали, какие новые рейсы появились. В частности, поезд сообщением Мариуполь - Рахов осуществляет перевозки по самому длинному маршруту в стране, он составляет 1806 км.

Также сообщали, что "Укрзализныця" остановила продажу билетов на некоторые поезда. В частности, харьковчане не могут купить билеты на поезда в Киев, Львов и другие города в западном направлении в период с 15 до 25 декабря. Причина приостановки продажи билетов две: отсутствие упорядоченного графика движения поездов и ремонт на участке железной дороги в Люботине.