Безбилетный пассажир киевской электрички пытался сбежать через окно вагона от контролеров, но при этом потерпел неудачу, поскольку открывающаяся часть окна оказалась слишком узкой. Побег не удался, но зато попал на видео, быстро разлетевшееся по соцсетям.

По данным СМИ, мужчина решил сэкономить на проезде в общественном транспорте. На станции ему удалось обойти турникеты и пробраться в вагон без билета. Но вот встречи с контролерами избежать не удалось.

Отметим, что пассажиры спокойно наблюдали за попыткой бегства безбилетного пассажира через окно, а один из них, похоже, даже согласился подержать его вещи. Не исключено, что снимавший происходящее на видео молодой человек также был без билета, поскольку за кадром он сообщил, что он следующий полезет через окно.

Ранее "Страна" писала о том, что под Житомиром сошли с рельсов грузовые вагоны. В пути задерживаются два десятка пассажирских составов.

Также мы сообщали, что перевозчики на окраине Киева не просят у пассажиров ковидных документов и учат, как отвечать полиции.