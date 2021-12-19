В воскресенье, 19 декабря, в столице отменили пять рейсов городской электрички по техническим причинам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Киевпасстранс.

"19 декабря 2021 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички № 7416, № 7425, № 7426, № 7433, № 7434.

Отменяются рейсы городской электрички № 7416, № 7425, № 7426, № 7433, № 7434 (на вторую смену) по техническим причинам", - указывается в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что "Укрзализныця" увеличила стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express, который курсирует между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь", с 80 до 100 гривен. Такой рост стоимости проезда обусловлен появлением комиссионного сбора при оформлении билетов на этом маршруте - его размер составляет 20 грн, и ранее он не распространялся на поезда Kyiv Boryspil Express.

Мы также писали, что "Укрзализныця" в 2022 году не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки, но готовится внедрить более гибкое ценообразование. Также компания готовится в 2022 году предложить новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов - в частности, популярности направления, времени приобретения проездного документа.