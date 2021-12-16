В Киеве утром в четверг, 16 декабря, на бульваре Шевченко в направлении Бессарабской площади частично ограничили движение транспорта в связи с риском повторного обвала асфальта из-за повреждения водопровода.

Об этом со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор" сообщила пресс-служба КГГА на своей странице в Facebook.

В КГГА пояснили, что ограничение на дороге вызвано опасностью повторного обвала асфальтного покрытия из-за падения давления в водопроводе на месте недавнего обвала.

Чтобы предотвратить дальнейшие аварии, эксперты "Киевводоканала" будут менять часть трубопровода. В зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда на бульваре Шевченко, добавили в КГГА.

Напомним, водопровод на бульваре Шевченко повредился 12 декабря. Тогда там перекрывали движение в направлении Крещатика.

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Кроме того, сообщалось, что в столице на улице Крушельницкой коммунальные службы разрыли яму, а потом просто засыпали ее песком и оставили ее в таком виде. В связи с этим в разрытое место провалилось грузовое авто.