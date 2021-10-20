На трассе Одесса-Киев на 15-километровом участке возле поселка Чабаны до конца рабочей недели будет ограничено движение автотранспорта из-за строительства развязки.

В частности, будет полностью перекрыта полоса движения в сторону Одессы. Об этом предупреждает Патрульная полиция Киевской области в сети.

"Временное осложнение движения на 15 км автодороги Киев - Одесса. Сообщаем вам, что с 06.00 часов18 октября до 17.00 22 октября 2021 года происходит полное перекрытие проезжей части в направлении города Одесса в связи со строительством транспортной развязки", - сказано в сообщении.

В полиции объяснили, что в указанные дни будет организовано двустороннее движение по одной полосе.

"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", - добавили в полиции.

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